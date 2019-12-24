Силуанов заявил, что около 100 млрд рублей из средств на нацпроекты перейдут на 2020 год

Москва, 24 декабря. Около ста миллиардов рублей, которые были запланированы на текущий год на реализацию национальных проектов, перейдут на 2020 год. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

В интервью телеканалу «Россия-24» он рассказал, что к концу года «будет небольшое недоисполнение бюджета по нацпроектам».

«Если по деньгам, то это из 1,7 трлн [рублей] ресурсов, которые выделяются на нацпроекты, по нашим оценкам, по оценкам министерств и ведомств, около 100 млрд может быть не выполнено. И эти деньги перейдут на следующий год», — подчеркнул Антон Силуанов.

По его словам, исполнение бюджета по расходам на национальные проекты на начало декабря 2019 года составляет порядка 80%. Силуанов обратил особое внимание на то, что поставленные задачи в любом случае будут достигнуты.

В середине декабря Минфин РФ сообщил, что до 2024 года на национальные проекты будет дополнительно направлено 368 млрд рублей. Стало известно, что больше всего вырастет финансирование нацпроекта «Демография», затраты на его реализацию возрастут на 279 млрд рублей.