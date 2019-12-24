Назван топ-5 лучших российских сериалов 2019 года

Москва, 24 декабря. Кинокритики назвали лучшие российские сериалы уходящего года, в опросе участвовали 18 экспертов. Об этом сообщается в пресс-релизе Кино-Театр.Ру.

Так, по итогам опроса оказалось, что лидерами этого года по всем показателям стали восьмисерийные драмы «Шторм» Бориса Хлебникова видеосервиса Start и «Эпидемия» Павла Костомарова платформы Premier. Тройку замкнул проект «Трудные подростки» Рустама Ильясова — продукт онлайн-сервиса More.TV. В топ-5 также попали комедийные сериалы «Триада», «Дылды» и «Жуки».

Как отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, в текущем году появилось много хороших российских проектов. По его мнению, о вышедшем продукте «не стыдно говорить».

Руководитель новостной службы Кино-Театр.Ру Мария Токмашева обратила внимание на то, что качественных сериалов стало намного больше.

Ранее кинокритики из американского издания Hollywood Reporter составили топ-10 худших фильмов уходящего года. В антирейтинге оказались две картины с актером Джоном Траволтой, экранизация мюзикла «Кошки» и кинокартина голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне. Указанные фильмы с треском провалились в прокате.