Россиянин погиб после падения с шестого этажа в Паттайе

Бангкок, 24 декабря. Россиянин погиб после падения с высоты шестого этажа в Таиланде. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагический инцидент произошел в одном из курортных районов города Паттайя. Около 01.00 по местному времени во вторник (в 21.00 по московскому в понедельник) гражданин России по неустановленным на данный момент причинам выпал с шестого этажа одного из кондоминиумов курортного города в районе Джомтьен.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Был обнаружен мужчина с переломом черепа. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Тело россиянина направят в институт судебной медицины для проведения вскрытия.