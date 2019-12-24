Стало известно, когда пройдет финал шоу «Голос»

Москва, 24 декабря. Финал восьмого сезона песенного шоу «Голос» на Первом канале состоится 1 января 2020 года. Об этом рассказали во вторник журналистам в пресс-службе канала.

«Голос», финал, 1 января в 21.35, прямой эфир на Первом канале. В решающую стадию конкурса выходят четыре исполнителя — сильнейшие в своих командах», — следует из сообщения.

Как уточняет РИА Новости, голосовать могут только зрители, которые и определят имя лучшего голоса страны.

Зрительское голосование, согласно сведениям пресс-службы, проводится по схеме «1 этап — 1 голос». Прибыль от голосования будет направлена на благотворительные цели. Бессменный ведущий программы — Дмитрий Нагиев.

Ранее сообщалось, что выступления участников нового сезона шоу «Голос» будут оценивать не только мастера, но и телезрители при помощи мобильного голосования. Как отмечали в пресс-службе Первого канала, прямой эфир первого выпуска шоу состоится уже 20 декабря.

«В финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона», — сообщалось в релизе.

Согласно сведениям телеканала, путевку в четвертьфинал смогут получить по три участника из каждой команды. Наставники отдадут им 20%, 30% и 50% своих голосов соответственно. Затем очки будут суммироваться с голосами зрителей. В полуфинале каждую команду представят уже двое артистов.