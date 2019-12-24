Симферополь, 24 декабря. Евросоюзу пора прекратить вести политическую игру вокруг строительства моста через Керченский пролив, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. По его словам, европейским государствам стоит отказаться от политики двойных стандартов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. На сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось заявление. В нем говорится, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».

Как пишет РИА Новости, Бобков напомнил, что Европе пора «прекратить вести политическую и дипломатическую игру вокруг Крымского моста». Крымский депутат ответил на претензии Евросоюза из-за Крымского моста.

«Строительство моста через Керченский пролив — это историческое событие, и это нужно признать. Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.