Москва, 24 декабря. Доля дорожно-транспортных происшествий в предпраздничный период декабря возрастает, рассказали страховщики.

По словам специалистов, статистика угонов говорит о различной динамике этого показателя в разные годы и не зависит от праздников. При этом убытки автомобилей из-за действий третьих лиц к Новому году обычно снижаются.

Российские страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год. В одной из страховых компаний уточнили, что число ДТП среди всех страховых случаев в период новогодних выходных за последние несколько лет выросло. Как пишет РИА Новости, в прошлом году доля ДТП среди страховых случаев составила 93% против 89,5% в обычные дни. При этом четкой зависимости числа угонов от праздников страховщики не зафиксировали.

Напомним, самым популярным автомобилем у российских угонщиков в 2019 году стал седан Hyundai Solaris.

На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed. Кроме того, угоняют чаще Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, а также Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima. По данным газеты «Известия», в регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями. При этом в Москве и Петербурге они предпочитают премиальные машины.

Среди самих дорогих машин, которые угоняют в этих городах, кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дал советы, как защитить машину от угона.

Автоэксперт отметил, что популярностью у автоугонщиков пользуются автомобили, которые чаще всего приобретают россияне. В прошлом году бесспорными лидерами продаж стали модели марки Lada, а также бюджетные корейские версии Hyundai и Kia. Моржаретто пояснил, что автомобили чаще всего воруют не для перепродажи и перебивки номеров, а для разбора. Следовательно, редкие модели машин не особо интересуют угонщиков.