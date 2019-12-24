Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города

Грозный, 24 декабря. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти собираются придать статус городов трем крупным населенным пунктам республики.

«Мы намерены придать статус города Науру, Новогрозному, Серноводску. Но это возможно лишь при достижении определенных показателей. Мы над этим работаем. В целом появление новых городов позитивно отразится на республике», — заявил чеченский лидер в ходе пресс-конференции во вторник.

Он обратил внимание на то, что для региона будет лучше, если будет больше городов, пишет «Царьград».

Он выразил уверенность, что «появление новых городов благоприятно скажется на республике». До этого районный центр Курчалой стал городом в текущем году.

В состав Чечни входит 15 районов и 3 города республиканского значения.