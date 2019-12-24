Москва, 24 декабря. Российский метеоспутник «Метеор-М» 2–2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в официальном аккаунте в Twitter.

Как уточнили в государственной корпорации, российский метеоспутник столкнулся с микрометеоритом, связь восстановлена. В пресс-службе уточнили, что 18 декабря на космическом аппарате «Метеор-М» номер 2–2 была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием.

На спутнике #МетеорМ № 2-2 была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием на его конструкцию — https://t.co/cCKsYKLm2l



В результате чего он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей pic.twitter.com/upBOIqO2Gn — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 24, 2019

По оценке экспертов, предположительно на конструкцию космического аппарата воздействовал микрометеорит. В результате удара космическое судно изменило параметры орбиты и перешло в режим неориентированного полета. Оно начало двигаться с высокими значениями угловых скоростей.

После чрезвычайного происшествия спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения.

Ранее сообщалось, что Роскосмос получил патент на маскирующийся космический аппарат. Он может менять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона.

Отметим, что Минобороны РФ неоднократно сообщало об интенсивных перемещениях американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите. Теперь благодаря изобретению «космической невидимки» российские аппараты можно будет обезопасить от нежелательных осмотров, прослушек и даже перехвата данных.

Согласно пояснению к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, предполагается создать панели солнечных батарей, которые могут трансформироваться из плоского состояния в полусферу, что снижает площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата. Это может помешать проведению инспекции иностранных спутников и увеличивает живучесть защищаемого космического аппарата.