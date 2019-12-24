Названа причина отзыва почти 80 тысяч кроссоверов Renault Kaptur в России

Москва, 24 декабря. Французский автомобильный концерн Renault объявил об отзыве в России 78461 авто Renault Kaptur. Ремонт на безвозмездной основе предстоит пройти транспортным средствам, проданным с сентября 2015 года по сегодняшний день. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Росстандарта.

По данным учреждения, причиной отзыва названа возможность неожиданного открытия капота во время езды по причине обрыва петли замка.

Как уточняет телеканал «360», в рамках сервисной акции ЗАО «РЕНО РОССИЯ» предлагает владельцам соответствующих машин бесплатно переустановить петлю замка капота и заменить его на новый.

Отмечается, что ознакомиться со списком VIN-номеров отзываемых автомобилей можно на официальном сайте Росстандарта.

Напомним, в октябре текущего года Renault представила прототип Logan с газобаллонной установкой.