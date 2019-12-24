Сирийские войска наступают на форпост террористов в Маарет ан-Нумане

Дамаск, 24 декабря. Бойцы сирийской армии вернули под контроль город Джарджаназ на юго-востоке провинции Идлиб. Отмечается, что они приближаются к форпосту террористов в Маарет ан-Нумане, расположенному на стратегической автостраде Дамаск — Алеппо.

Военные прорвали оборонительные линии противника в Эт-Тахе и Абу-Мекке. По данным издания Al Masdar, они ликвидировали сотни боевиков. При этом среди правительственных сил потери также есть: 50 убитых и 70 раненых.

По сведениям издания, командование сирийской армии предложило бандформированиям сдать без боя свой форпост в Маарет ан-Нумане, чтобы не повергать опасности мирное население. Военные предложили боевикам отступить на север провинции в горную местность Джебель-эз-Завия у турецкой границы.

За четыре дня боевых действий правительственные войска освободили 35 населенных пунктов. Ранее они находились в руках террористов запрещенной в России террористической группировки из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и ее союзников.

19 декабря вооруженные силы Сирии начали военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб — последнего оплота радикалов и террористических группировок. Известно об освобождении таких населенных пунктов, как Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара и Телль-Махв, и еще ряда небольших поселений.

Ранее сообщалось, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) на прошлой неделе отбили две атаки террористов в провинции Идлиб. Атака террористов была остановлена артиллерийским огнем и точечными ударами авиации САА по боевикам.

Напомним, что руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщал, что российские средства ПВО ликвидировали беспилотники, при помощи которых боевики пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В настоящее время авиабаза работает в плановом режиме, в ходе инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет, пишет газета «Известия».

В конце сентября сообщалось, что почти 120 беспилотных летательных аппаратов террористических организаций было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на базу «Хмеймим».

Вооруженное противостояние в Сирии длится с 2001 года. В конце 2017 года было объявлено о разгроме запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии и Ирака. В отдельных регионах САР до сих пор продолжается зачистка остатков террористов и вооруженных радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.