Москва, 24 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко отреагировал на заявления министерства иностранных дел Польши, обвинившего Москву в искажении картины Второй мировой войны.

В своем Telegram-канале Жириновский опубликовал архивные фотографии, где запечатлены главы европейских государств вместе с нацистским диктатором Адольфом Гитлером. Среди запечатленных с Гитлером политиков есть руководители Польши, Великобритании, Франции, Болгарии.

Как пишет издание SM-News, он выразил желание купить совместную фотографию бывшего генсека СССР Сталина и Гитлера. Он акцентировал внимание читателей на том, что таких снимков нигде нет. Жириновский ответил на обвинения Польши в «искажении» фактов о Второй мировой войне.

«Короче, могу долго еще выкладывать Гитлера со всеми, но очень хочу увидеть фото Гитлера и Сталина. Куплю. Дорого», — написал Жириновский.

На пресс-конференции 19 декабря Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после того, как ее правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и происходящим на территории страны. Он отметил, что государственное правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», в связи с чем «не с кем было бы даже разговаривать на эту тему».

Польша отреагировала на слова президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны «с тревогой и недоумением». Об этом свидетельствует заявление МИД государства.

С позиции Польши, «правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе, выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне».

Польская сторона считает, что «честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны».

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении. В связи с его подписанием официальная позиция властей Польши заключается в том, что СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с гитлеровской Германией.

Пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией, подписанный в Москве 23 августа 1939 года, фактически позволил Советскому Союзу подготовиться к войне, усилить свою военную промышленность, увеличить численность Красной армии, вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия и осуществить ряд других стратегически важных моментов. Кроме того, его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирования.