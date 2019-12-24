Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Москва, 24 декабря. Самыми бесполезными подарками на Новый год оказались сувениры и символы года. Об этом говорится в результатах исследования проекта Hi-Tech Mail.ru.

Согласно данным опроса, 57% россиян считают сувениры и символы грядущего года самыми ненужными презентами. Вторую строчку самых бесполезных подарков заняли мягкие игрушки — 52% респондентов, сообщает РИА Новости.

Следом в списке идут весы — 49%, мыло, бритва и календарь — по 48%. Кроме того, ненужными россияне считают такие подарки, как массажный коврик — 45%, биткоин — 42%, набор косметики — 40% и полотенце — 38%, сообщает «Царьград».

Отмечается, что среди девайсов и электроники самыми нежелательными подарками оказались электрическая бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, автоматизированный пылесос, наушники и фотоаппарат, пишет «ФедералПресс».

Ранее в этом месяце стало известно, что граждане РФ не собираются экономить на праздновании Нового года. Однако при этом каждый пятый россиянин будет использовать кредитные денежные средства и залезет в долги, чтобы приобрести подарки или отправиться в другую страну.