Ургант высмеял юмористов «Уральских пельменей» и их зрителей

Москва, 24 декабря. Телеведущий Иван Ургант во время своего шоу на «Первом канале» высмеял комиков из «Уральских пельменей». Шоумен связал слух о закрытии юмористической передачи и информацию о повышении цен на водку.

По традиции в начале «Вечернего Урганта» ведущий начал обсуждать новости, упомянув то, что с 1 января 2020 года цена на водку в России поднимется до 230 рублей за половину литра.

«Люди перестанут смеяться на концертах «Уральских пельменей», люди перестанут выступать на концертах «Уральских пельменей», – цитирует Урганта Nation News.

В последнее время в Сети обсуждается возможное прощальное турне «Уральских пельменей». Причиной закрытия шоу называется конфликт с бывшим директором и уход из коллектива Юлии Михалковой.

Как позже рассказала в своем Instagram актриса и экс-участница шоу, решение не было спонтанным. Причин было множество, но основной стала стабильность, которая, по ее мнению, является плохой чертой для всех актеров, пишет Газета.ru. Однако, по мнению коллег, ей надоел ее образ в шоу, и стала заботить в основном собственная внешность.

Позже бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский назвал имя человек, который, по его мнению, виновен в развале популярного шоу. Он считает что причиной стали действия нынешнего руководителя коллектива Евгений Орлов. Как уточнил юморист, сегодня у команды нет ни продюсера, ни капитана, который бы мог «вести корабль». Оставшиеся в коллективе артисты полностью доверились Орлову, который «попросту выкачивает деньги».