Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения в Крым. События дня. ФАН-ТВ

Евросоюз выступил против железной дороги в Крым Открытие железной дороги Крымского моста ожидаемо вызвало бурю негодования на Западе. И, в частности, в Евросоюзе. Альянс опубликовал заявление, в котором назвал вчерашние события нарушением суверенитета Украины. Аналогичная реакция поступила и от самого Киева. Впрочем, с такой позицией явно не согласны российские власти. Например, сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью корреспонденту ФАН напомнил, что воссоединиться с Россией жители полуострова решили на абсолютно легитимном референдуме 2014 года, а запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив стал праздничным и радостным событием для всех крымчан. Отметим, что накануне президент России Владимир Путин лично поучаствовал в церемонии открытия моста и проехал по нему на поезде. Завершение строительства он назвал большим событием не только для полуострова, но и для всей России.

Путин обсудил сельское хозяйство с общественниками Адыгеи Владимир Путин тем временем вслед за визитом в Крым направился в Адыгею. На встрече с общественниками он обсудил вопросы сельского хозяйства в России. Дело в том, что уже через два дня в Москве пройдет заседание госсовета по агропромышленности, поэтому идеи и мнения специалистов отрасли президент решил выслушать заранее. По его словам, сегодня наше сельское хозяйство — ни много ни мало локомотив развития всей экономики: «Сельское хозяйство России не только обеспечивает страну на сегодняшний день всеми основными базовыми продуктами питания, но достаточно эффективно и всё больше и больше, в большем объёме работает на экспорт. В 2018 году – почти $26 млрд долларов. <…> Мы будем продолжать дальше, естественно, госпрограмму развития сельского хозяйства. И со следующего года у нас начинает работать новая программа по развитию сельских территорий, вы наверняка об этом знаете. Объём финансирования очень большой – за два с лишним триллиона. Триллион – непосредственно из федерального бюджета, — заявил российский президент.

Киев, ЛНР и ДНР согласовали обмен пленными до конца года Контактная группа по Донбассу договорилась о новом обмене пленными. О том, что сделка между Киевом, ЛНР и ДНР наконец согласована, говорится в пресс-релизе ОБСЕ (эта организация, напомним, является посредником в трехсторонней группе). Точная дата обмена не названа, но известно, что он состоится уже до конца текущего года. Ранее украинский МИД уже заявлял, что сейчас стороны также работают над разведением сил в регионе. Месяц назад оно успешно завершилось на линиях соприкосновения у станицы Луганской, Петровского и Золотого. В ближайшее время предстоит согласовать еще три новых участка.