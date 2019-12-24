РЖД переведут своих сотрудников на российские смартфоны в 2020 году

Москва, 24 декабря. ОАО «РЖД» в следующем году собирается перевести все служебные мобильные девайсы на отечественную операционную систему «Аврора». Программные решения на платформе российской ОС будут доработаны.

Переход на российское ПО продиктован необходимостью обеспечения безопасности критической инфраструктуры и сокращения зависимости от иностранных технологий, пишут «Известия».

Согласно сведениям газеты, РЖД на данный момент заказали для работников инфраструктурного комплекса несколько тысяч отечественных смартфонов MIG C55 с предустановленной ОС «Аврора».

Как отметил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин, в будущем году компания хочет внедрить ОС «Аврора» на специализированных мобильных гаджетах работников инфраструктуры.

По его словам, всю информацию о состоянии объектов эксперты смогут вносить в системы непосредственно во время обходов в любой точке сети железных дорог, пишет «Ридус».

«В перспективе объем внедрения таких решений может составить несколько тысяч единиц», — заявил он.

Аппарат создан российским предприятием Mobile Inform Group и предназначен для контроля состояния пути. В РЖД смартфон, который позволяет вести фото- и видеофиксацию, может координироваться со специализированными вычислительными комплексами и передавать сведения по безопасному каналу, называют мобильным рабочим местом. Ожидается, что сотрудники компании будут пользоваться соответствующим девайсом только для работы.