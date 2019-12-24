Журналисты РФ впервые посетили освобожденный от террористов сирийский город Ракка

Ракка, 24 декабря. Сирийский город Ракка, бывший когда-то столицей террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена на территории РФ), показали журналистам из России. На сегодняшний день в город возвращаются местные жители, но жить там по-прежнему опасно.

До того, как началась война, жители города выращивали треть всей пшеницы, производимой в Сирии. Однако на сегодняшний день все элеваторы оказались разрушены, а предприятия по переработке злаков и производству сахара стоят в руинах. В городе открываются магазины, но у местных жителей все равно нет денег на излишества, сообщает ТАСС.

По словам горожан, они устали жить на «свалке», в которую превратился их город во время войны. При этом улицы Ракки по-прежнему остаются опасны, так как некоторые места по-прежнему заминированы, а в городе все еще скрываются террористы. За последний год здесь погибли 119 гражданских.

В 2013 году Ракка была захвачена террористами ИГИЛ и провозглашена столицей «Исламского государства». В 2017 году США начали операцию по освобождению города, в результате которой уничтожили 80% жилого фонда.

«Мы боимся, везде боеприпасы, вот видите граната валяется, они повсюду, их никто не убирает. Зачищать эти кварталы бессмысленно: нет освещения, нет блокпостов», – рассказывают местные жители, поясняя что после серии терактов военные боятся заходить в районы, где проживают сунниты.

Кроме того, в результате военных действий были разрушены мосты, связывающие два берега реки Ефрат. В результате чего жители оказались отрезаны от своих родственников, живущих на противоположной стороне реки. В настоящее время военные РФ рассматривают варианты восстановления инфраструктуры Ракки.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», на севере Сирии. Как сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара стремится очистить территории вдоль границы с Сирией от террористической угрозы, в первую очередь — от вооруженных бандформирований курдов, в том числе «Сирийских демократических сил» (SDF).

Во время военных действий в рамках борьбы с терроризмом в Сирии курды выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. Боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами, захватили восточное побережье Евфрата. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» вооруженные формирования грабили курдов и убивали мирных жителей.

Сирийская арабская армия выдвинулась в северные районы страны для защиты мирного населения от террора курдов. 14 октября телеканал Syria TV сообщил, что над административными зданиями в Камышлы и Хасаке были подняты флаги Сирии. Тем временем Вооруженные силы САР вводят войска в города, некогда оккупированные бандформированиями курдов. Военные продолжают движение в сторону города Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.