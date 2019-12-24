Коммунальная авария оставила 11 зданий в Иркутске без отопления в мороз

Иркутск, 24 декабря. Администрация Иркутска сообщила о коммунальной аварии на трубопроводе, которая оставила 11 административных зданий в городе без отопления. Вместе с тем, в город пришли морозы, температура воздуха опустилась до -23 градусов.

По информации администрации, авария в микрорайоне Академгородок произошла вечером в понедельник, однако аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются.

В результате ЧП без тепла остались жилые дома и административные здания. Социальные объекты авария не задела. Подачу тепла в жилфонд рабочие успели оперативно восстановить, и температура в домах не успела сильно опуститься.

«Административные здания пока остаются без тепла, их 11», – цитирует ТАСС пресс-службу администрации Иркутска.

Напомним, ранее в поселке под Иркутском произошел пожар в общежитии педагогического колледжа. Огнем был охвачен весь первый этаж здания, а также бытовые помещения. Общая площадь пожара, по информации местного ГУ МЧС, составила более 200 кв.м, сообщала Газета.Ru.