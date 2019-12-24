Пушков прокомментировал намерение генсека НАТО встретиться с Путиным

Москва, 24 декабря. Сенатор Алексей Пушков в своем блоге в Twitter прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, высказавшего готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Пушков назвал заявление генсека «тактическим маневром».

По мнению сенатора, в данном случае вопрос заключается в том, ради чего организовывать встречу.

«Ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости. Тактический маневр», – считает сенатор Алексей Пушков.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным накануне, 23 декабря. По словам генсекретаря Североатлантического альянса, в рамках возможной встречи с главой российского государства будут обсуждены трудности в отношениях НАТО и Москвы.

Он также подчеркнул, что важно разговаривать во времена, когда есть сложности в отношениях. В то же время Столтенберг заявлял, что Россия не враг и не противник для НАТО. По его словам, Альянс вообще «не делит мир на противников и друзей». Он подчеркнул, что военный блок всегда пытается улучшить отношения.

Ранее в интервью Столтенберг сказал, что мир в целом стал очень непредсказуемым с точки зрения обеспечения безопасности. В качестве основных проблем он обозначил рост терроризма, киберугрозы, попытку Китая изменить сложившийся баланс сил, пишет Газета.ru.