Закон о домашнем насилии разрушит традиционный институт семьи, считает Кадыров

Грозный, 24 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии, который сейчас широко обсуждается в стране, может поставить под угрозу традиционный институт семьи. Об этом он заявил на пресс-конференции, ответив вопрос журналиста о случаях изъятия детей из семей, переехавших в Европу.

«Это серьезная проблема. И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи», – ответил он, при этом пояснив, что подобные процессы происходят в Европе, из-за чего у граждан теряется понимание обычаев, традиций, института семьи.

Продолжая рассуждения, Кадыров высказал мнение, что иногда вина по изъятию ребенка из семьи лежит на самих родителях. Однако в настоящее время ведется работа по возвращению таких детей на родину, сообщает РИА Новости.

Ранее социологи провели исследование и выяснили, что более половины жителей страны выступают за то, чтобы в России приняли закон о борьбе с домашним насилием и только 7% респондентов высказались против, пишет Газета.ru.

Кроме того, во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что выступает против любого насилия, в том числе насилия в семье. Глава государства призвал к спокойному обсуждению законопроекта о профилактике домашнего насилия.