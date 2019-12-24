В канун праздников игристое вино в России подорожало на 4,3%

Москва, 24 декабря. Специалисты Росстата выяснили, что средняя цена на игристое вино в стране за год выросла на 4,33% процента. В сравнении с ноябрем 2018 года данный алкогольный напиток подорожал, и теперь в среднем стоит 346 рублей за один литр.

Другим спиртным, прибавившим в цене, стало столовое вино. В сравнении с прошлым годом, в среднем цены на него повысились на 4,29%, а литр подорожал до 415 рублей. Крепленое вино также прибавило в цене 3,39%, в магазине его цена с среднем равняется 566 рублей.

Водка подорожала на 2%, в магазине ее цена примерно 615 рублей, но вот коньяк незначительно подешевел. Вместе с тем на 1,68% подорожало отечественное пиво, но подешевело зарубежное, сообщает ТАСС.

Ранее британские ученые называли самые опасные напитки, употребление которых вызывает тяжелые последствия для организма на утро. Ими стали херес и портвейн. Как объяснили исследователи, данный алкоголь не самый крепкий, но всасывается в кровь быстрее других, пишет Газета.ru.

Напомним, эксперты исследовательской группы «Тинькофф» выяснили, что чаще всего в уходящем году россияне покупали в магазинах безалкогольные напитки, пиво и воду, в том числе минеральную.