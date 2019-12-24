Правила экзамена на водительские права в РФ изменятся с начала года

Москва, 24 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Некоторые изменения вступят в силу уже в январе, основная часть же — с 1 октября.

Как сообщает «Коммерсант», постановление правительства РФ от 20 декабря меняет правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Некоторые изменения начнут действовать уже в начале года. В частности, предполагается отмена запрета на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч.

С другой стороны, с 16 до 20 лет поднимается возрастной ценз для обучающихся, которые желают получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm).

Большая часть изменений вступят в силу с 1 октября 2020 года. В частности, речь идет о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть «площадкой» и «городом». Показать базовые навыки вождения ученик сможет не на площадке, а на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Городской маршрут для экзамена не будет известен обучающимся: с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.

С 1 октября также будет введен в действие механизм, при котором результаты экзамена можно будет аннулировать по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора.

Отметим, в начале декабря в ГИБДД сообщили, что количество вопросов на теоретическом экзамене, сдача которого необходима для получения водительских прав, значительно увеличится. В ведомстве подчеркивают, что будущий водитель должен знать не только ПДД, но и уметь безопасно управлять транспортным средством. Поэтому увеличится количество вопросов, связанных со знанием основ безопасного управления автомобилем и психологии водителя.