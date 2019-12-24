Цены на бензин в уходящем году показали минимальный рост, сообщили «Известия»

Москва, 24 декабря. В уходящем году стоимость бензина показала минимальный рост за последние 10-11 лет. Согласно данным статистики, с 1 января по 16 декабря 2019 года цена бензина выросла на 1,9%, а дизеля – на 2,4%.

Таким образом, рост потребительской стоимости топлива в уходящем году показал минимальное значение начиная с 2008 года. Из полученных цифр также следует вывод, что в 2019 году динамика стоимости бензина впервые уступила общему уровню инфляции, которая по данным на то же 16 декабря составила 2,9%. Подобный результат не наблюдался в течение последних двух лет.

По данным министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, такая динамика сложилась из-за демпфирующего механизма, суть которого заключается в том, что правительство компенсирует производителям часть упущенной выгоды от поставок топлива на внутренний рынок, пишут «Известия».

По словам специалистов, подобный подход, который начал работать с 1 января 2019 года, сдержал подорожание топлива на 15%, снизив в среднем стоимость бензина на 4 рубля, а цену дизеля на 2-3 рубля.

Другим фактором эксперты называют падающий спрос, рост объема производства и запасов топлива. По мнению эксперта-аналитика финансового портала «Финам» Алексея Калачева, на сегодняшний день рынок достаточно сбалансирован, в сравнении с прошлым годом. Однако остается одна «болевая точка» – это зимний дизель, которого не хватает в отдельных регионах.

В следующем году повышения цен на топливо выше уровня инфляции эксперты не прогнозируют.

Стоит отметить, что еще в середине года министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю топливный рынок страны стабилизируется, а рост цен на топливо окажется гораздо ниже темпов инфляции — 2,7% с начала года против 3,7–4%, писала Газета.ru.