Эксперт объяснил суть поправок к закону о санкциях США против России

Вашингтон, 24 декабря. Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак заявил, что поправки к закону об антироссийских санкциях (DASKA) внесены в Сенат США для приведения документа «к единообразию».

Шостак отметил, что после внесения поправок к DASKA Минфин США сможет приступить к разработке детализированных санкций.

«Речь идет о приведении законопроекта к единообразию. Это рамочный закон, который дает, с одной стороны, пространство для маневра, а с другой накладывает обязательства по надзору и отчетности перед законодателями на американскую администрацию», — заявил Шостак в беседе с РИА Новости.

Напомним, один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм уже охарактеризовал новые санкции как «адские», имея в виду их суровость. Они затрагивают российские компании, которые реализуют СПГ-проекты за рубежом, банки, судостроительные компании, поддерживающие «вмешательство в демократические процессы», а также российский госдолг. Ограничительные меры связаны с якобы имевшим место «вмешательством» России во внутренние дела США и с «агрессией против Украины».

В понедельник Конгресс США опубликовал исправленный законопроект DASKA. Первоначально планировалось, что санкции будут приняты автоматически после подписания президентом, однако после внесенных поправок порядок их введения изменился.

Теперь предполагается, что ограничения вступят в силу только в том случае, если разведка США и Госдепартамент подтвердят факт «вмешательства» и «агрессии». Снятие санкций произойдет, если спецслужбы и Госдеп не найдут доказательств вины России по вменяемым ей нарушениям, передавал RT.

Отметим, вопрос о «вмешательстве» РФ в американские выборы был закрыт еще в апреле, когда бывший спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад по «российскому делу». Расследование, затянувшееся на два года и стоившее американским налогоплательщикам 30 млн долларов, закончилось ничем. Мюллер был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.