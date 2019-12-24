В СБУ назвали бредом информацию об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Киев, 24 декабря. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников ведомства. По ее словам, данная информация не соответствует действительности.

На своей странице в Facebook Гитлянская обратилась к журналистам с просьбой не распространять «ложные данные» об убийстве сотрудников СБУ в Закарпатье.

«Это полный бред», — написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в окрестностях закарпатского города Виноградов на границе с Венгрией были обнаружены тела оперативников СБУ со следами пыток. Украинские СМИ ссылались на источник в силовых органах страны.

По данным источника, трое офицеров киевского управления СБУ и прикомандированный к ним сотрудник районного управления занимались документацией трафика контрабанды через «частный участок» украинской границы с Венгрией и Румынией. Тела убитых силовиков были обнаружены две недели назад, на всех присутствуют следы пыток.