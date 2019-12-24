Россиян предупредили о смертельно опасной болезни, передающейся через собак

Москва, 24 декабря. Более 30% собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом — заболеванием, которое может представлять смертельную угрозу для человека. Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, речь идет не только о животных без хозяина, но и о домашних питомцах.

Как передает «Российская газета», на сегодняшний день наиболее неблагополучная ситуация по распространению заболевания складывается на Северном Кавказе, Урале, в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

При эхинококкозе в печени, легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов. Заболевание крайне широко распространено. При этом оказываются поражены различные органы, заболевание может привести к инвалидизации и даже летальному исходу.

Как правило заболевание устанавливают только на поздних стадиях или во время хирургических вмешательств.

Человек может заразиться эхинококкозом при контакте с больными животными: собаками, сельскохозяйственными животными. В группу риска в первую очередь входят дети, которые после игр с питомцами чаще всего пренебрегают правилами личной гигиены.

Эхинококкоз может протекать годами. Главные симптомы же зависят от локализации возбудителя. К примеру, при паразитировании в печени может появляться желтуха, а при локализации паразита в легких наблюдается одышка, кровохаркание.

Главной профилактикой в данном вопросе остается соблюдение гигиены: тщательно мыть руки после контакта с животными, следить за здоровьем домашних питомцев. Кроме того, не стоит разрешать собаке лизать лицо, лежать на постели, а кормить питомцев можно только из специально выделенной для нее посуды.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, насколько праздники могут быть опасными для домашних животных. Как передавал RT, эксперт напомнил, что для собак запуск петард является настоящим стрессом. При громком звуке собаки испытывают боль, поскольку «идет серьезнейшая нагрузка на барабанные перепонки». Карапетьянц подчеркнул, что опаснее всего взрывы петард для мелких декоративных пород.