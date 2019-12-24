Россия отправит на орбиту уже третий спутник «Электро-Л»

Москва, 24 декабря. Третий гидрометеорологический спутник «Электро-Л» в этот вторник будет выведен на околоземную орбиту с космодрома «Байконур» при помощи ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщает Роскосмос.

Данный пуск станет уже 24-м для России в 2019 году. В уходящем году Россия совершила 12 стартов с космодрома «Байконур», семь – с «Плесецка», один – с «Восточного» и три – с «Куру». Кроме всего прочего, предстоящий старт станет юбилейным, 1500-м пуском с космодрома «Байконур» с 4 октября 1957 года.

Старт ракеты «Протон-М» запланирован на 15:03 по московскому времени с площадки номер 81. Отделение разгонного блока ДМ-03 со спутником от третьей ступени намечено на 15:03 по московскому времени. Затем спутник будет выведен на круговую орбиту 35 тысяч 786 километров. Отделение спутника намечено на 21:40 по московскому времени, то есть – через 6 часов 37 минут после старта.

Напомним, что в начале декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-13» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Транспортные корабли «Прогресс» были разработаны еще в СССР для снабжения орбитальных станций. Первый запуск произошел в январе 1978 года.