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Отреставрированную «Иронию судьбы» впервые покажут на ТВ

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Отреставрированную «Иронию судьбы» впервые покажут на ТВ

Москва, 24 декабря. Новая версия знаменитого новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» будет показана телеканалом «Россия». Как сообщила пресс-служба телеканала, речь идет о первом показе культовой киноленты Эльдара Рязанова в Full HD качестве.

Пресс-служба телеканала рассказала, что от классической версии новый вариант «Иронии судьбы» будет отличаться «более яркими цветами и четкими деталями». Дата и время показа знаменитой ленты будут объявлены в ближайшее время, пишет газета «Известия».

Напомним, что россияне назвали советский двухсерийный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» любимой новогодней картиной всех времен, в тройку лидеров рейтинга вошли также его «Карнавальная ночь» и рождественская комедия Криса Коламбуса «Один дома».

Источник: РИА Новости
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