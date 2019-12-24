Неизвестный в Аризоне ранил двух человек, после чего был застрелен полицией

Финикс (США), 24 декабря. Вооруженный мужчина открыл огонь у торгового центра в американском городе Финикс (штат Аризона). Ему удалось ранить двоих человек, после чего его застрелила прибывшая на место происшествия полиция.

Сообщается, что преступник угрожал огнестрельным оружием, чтобы угнать автомобиль. Случайный прохожий пытался ему помешать и получил ранение. Также был ранен водитель другого автомобиля.

Пытаясь скрыться от полиции, злоумышленник протаранил на угнанной машине автомобиль полиции. В итоге, полиции удалось его ранить; позже он скончался от полученных ран. Оба пострадавших от его действий были госпитализированы.

Напомним, что в начале месяца жертвами стрельбы на базе Военно-морских сил США «Пенсакола» стали четверо человек. В число погибших входит и сам нападавший. По предварительным данным, порядка десяти человек получили ранения.