Путин предложил отодвинуть железную дорогу от Черного моря в районе Сочи

Тамань, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин предложил перенести железнодорожное полотно в районе Сочи, отодвинув его от побережья Черного моря. Данную задачу лидер страны назвал стратегической.

Предложение по переносу полотна было озвучено Путины в понедельник во время осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры юга России. Внимание президента привлек участок трассы от Геленжика до Джубги. В беседе с министром транспорта Евгением Дитрихом президент отметил, что полотно необходимо перенести и это является стратегической задачей, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья.

«Надо посчитать. Она окупаема будет», – заявил Владимир Путин, поручив министерству транспорта выяснить стоимость будущего проекта.

Напомним, сегодня в Крыму по мосту через Керченский пролив прошел первый поезд. Его пассажиром стад президент РФ Владимир Путин. По дороге из Керчи в Тамань его сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих и строители, благодаря которым этот проект стал возможным.