Кудрявцеву экстренно прооперировали из-за разрыва импланта

Москва, 24 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию. Как сообщила телезвезда на своей странице в Instagram, ее госпитализировали из-за нарушенной герметизации левого импланта.

Вечером в понедельник Кудрявцева напугала своих поклонников, опубликовав в соцсети фотографию перебинтованной правой руки с установленным операционным катетером. Под снимком она написала, что если хотя бы 200 ее подписчиков признаются, что у них «стоят импланты в груди», следом будет опубликован новый пост.

Спустя три часа телеведущая сообщила, что перенесла тяжелую операцию. Она призналась, что еще 15 лет назад в Петербурге установила импланты. Врачи обещали пожизненную гарантию и повышенную прочность («доктор говорил — можно танком давить»).

«Отправили на узи , потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5–6 куда только можно было затечь», — сообщила Кудрявцева на своей странице.

В срочном порядке ей удалили импланты и силикон из тканей. При этом телеведущая подчеркивает, что это «очень агрессивная операция».

«Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря», — написала Кудрявцева, пообещав позднее опубликовать подробный пост о последствиях увеличения груди.

Отметим, в начале декабря хирург Павел Федоров выразил обеспокоенность в связи с ростом груди известной певицы и телеведущей Анны Семенович. По его словам, это свидетельствует гормональной перестройке организма, которая является симптомом развития онкологического заболевания. Врач посоветовал артистке сделать УЗИ, а также посетить онколога-маммолога и эндокринолога.

В ответ Семенович заявила, что у нее нет никаких проблем со здоровьем. Единственный недуг, которым, по собственным словам, страдает артистка, — это гигантомастия. Этот диагноз ставят женщинам, у которых грудь восьмого размера и больше. При этом каждая весит по 2,5 кг.