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Группу сотрудников СБУ пытали, а затем расстреляли в Закарпатье, сообщили СМИ

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Группу сотрудников СБУ пытали, а затем расстреляли в Закарпатье — СМИ

Киев, 24 декабря. В окрестностях закарпатского города Виноградов на границе с Венгрией были обнаружены тела оперативников СБУ Украины со следами пыток. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых органах Украины.

«По словам офицера спецслужбы, найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

По предварительной информации, оперативная группа сотрудников СБУ, состоявшая из трех офицеров киевского главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления, занималась документацией трафика контрабанды через «частный участок» украинской границы с Венгрией и Румынией.

Данный участок называется частным, так как некоторое время назад контрабандисты выкупили несколько частных домовладение непосредственно на границе. Через них осуществляется активная контрабанда.

«Видимо, СБУ в очередной раз попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы. Но тут их ожидала ловушка: оперативную группу просто убили», — сообщают украинские СМИ.

По предварительной информации, спецслужбы могла передать информацию о прибытии спецгруппы местным бандитам. После того, как с оперативниками была потеряна связь, начались поиски. Тела были обнаружены две недели назад, на всех присутствуют следы пыток.

В СБ Украины пока официально не подтвердили факт гибели своих сотрудников в Закарпатье.

Источник: РИА Новости
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