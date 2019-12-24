Названы самые дешевые туры по России и миру за 2019 год

Москва, 24 декабря. Эксперты сервиса бронирования туров проанализировали купленные за год путевки. По итогам исследования выяснилось, что отдыхать в России в этом году стало дешевле, а за границей — дороже.

Как сообщает Travelata.ru, средняя стоимость тура по России подешевела до 36 тыс. рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на две тысячи больше.

Абсолютно все зарубежные направления подорожали. В частности, в Турцию средний чек на туры вырос до 81 тыс. рублей (в 2018 году — 75 тыс. рублей). Средний тур в Таиланд вырос с 92 до 97 тыс. рублей, Тунис — с 70 до 76 тыс. рублей.

Аналитики сервиса бронирования билетов выявили стоимость самых дешевых туров. В частности, в Турцию туристу удалось купить путевку за 6 817 рублей. Самая дешевая путевка в России обошлась туристу в 5495 рублей: перелет и три дня в Сочи в отеле категории «три звезды» с завтраками.

Ранее стало известно, что в Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. С 1 апреля и до конца 2020 года налог будет взиматься в размере 1%. В 2021 году он будет повышен уже до 2%. Сбор будут платить постояльцы отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей. Оформляться налог для гостей будет отдельным документом.

Как сообщала «Газета.ру», против инициативы выступили турецкие отельеры, которые беспокоились, что введение сбора может отпугнуть иностранных путешественников и снизить их доходы.

Неделей ранее эксперты определили самые популярные достопримечательности в мире в 2019 году. Колизей в Риме возглавил рейтинг по версии Trip Advisor на основе анализа данных о бронировании билетов. Как передавал RT, на втором месте по популярности находится парижский Лувр, на третьем — музеи Ватикана. В пятерку лучших также вошли статуя Свободы в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже.