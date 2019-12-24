Аксенов рассказал, что работы на Крымском мосту еще продолжаются

Севастополь, 24 декабря. Работы на Крымском мосту продолжаются, их план был согласован с Министерством транспорта РФ и будет выполнен, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дело в том, что ряд работ предстоит, в том числе по электрификации, работы проводились параллельно с проектированием, параллельно с оформлением земельных участков, поэтому с министерством транспорта план действий согласован и в принципе он будет выполнен», — сказал он.

По словам Аксенова, к 2024-2025 году в перевозках будут задействованы примерно 60 пар грузовых и 20 пар гражданских поездов. Это даст региону возможность развития по всем направлениям без исключения.

Напомним, первый состав из Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала в понедельник 23 декабря. Время в пути до города-героя составит 43 часа 25 минут. Возрожденная «семерка» проедет через Тверь, Рязань, Ростов, новые станции Тамань и Керчь пассажирские, Джанкой, Симферополь.

Крымский мост поезд проедет ночью около 3 часов. Следом за ним пройдет первый двухэтажный поезд из Москвы.