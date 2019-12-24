Кадыров рассказал, что Путин не раз просил его «не лезть под пули»

Грозный, 24 декабря. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин неоднократно просил его «не лезть под пули». Как объяснил Кадыров, слова российского президента были не приказом, а просьбой; в противном случае он бы никогда не ослушался.

Кадыров рассказал, что об этом Путин говорит ему после каждой опасной операции.

Выступая на большой пресс-конференции, Путин заявил, что Кадыров «подвергается значительной опасности в ежедневном режиме». По словам российского лидера, глава Чечни лично принимает участие в боевых операциях, несмотря на его запрет. Также Путин прокомментировал получение Кадыровым звания «Герой России» – по его словам, он не подписывает подобные указы «просто так».

«Вы неправильно поставили вопрос. Приказ верховного главнокомандующего я не могу нарушить. Он меня попросил, чтобы я берег себя: «Будь аккуратен, не лезь, ты навоевался, занимайся хозяйственными, социальными вопросами», — объяснил Кадыров.

Он подчеркнул, что просьба не лезть под пули была не приказом, а пожеланием.

Напомним, что Путин не исключил представление Кадырова к званию Героя Труда.

Большая пресс-конференция главы государства прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, 12, 19 декабря. Пресс-конференция Путина стала 15-й по счету. В ходе своей традиционной пресс-конференции президент подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов.