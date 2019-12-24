حصاد أخبار ليبيا في 23 ديسمبر/ كانون الأول، فايز السراج يعلن أنه لم يكن لديه خيار سوى طلب المساعدة من تركيا، وأوكرانيا ترسل شحنة أسلحة لحكومة الوفاق ف

السراج يعلن أنه لم يكن لديه خيار سوى تركيا

أقر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية اليوم الاثنين بعزلة حكومته عن محيطه العربي قائلا: "ليس لدينا بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا". وفق ما نقلت قناة "العربية ".

وأكد رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبي أن تزويدهم بالمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار من قبل تركيا له أهمية كبيرة بالنسبة لطرابلس.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت مصادر لقناة "العربية" أنه تم إرسال أسلحة من أنقرة إلى مصراتة من أجل التحضير لنقلها للمسلحين في حكومة الوفاق في طرابلس.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لبعض المصادر ، فإن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في روسيا ذهبوا من ليبيا إلى تركيا للقاء مسؤولين أتراك.

أوكرانيا ترسل شحنة أسلحة للإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني <

تشارك أوكرانيا في إمداد ليبيا بالأسلحة، حيث تقوم بتزويد الإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق الوطني ، حيث تنطلق من ميناء "أولبيا" الأوكراني (أوكتيابرسك سابقا) السفينة الأوكرانية " Maraki K " التي تحمل معدات وذخائر إلى ليبيا تحت علم ملدوفيا. وتم تتبع مسار القارب الأوكراني عن طريق موقع " Marinetraffic» ، ووفقا للحسابات، فإنه يجب أن تصل الدفعة التالية من الأسلحة إلى الإرهابيين في موعد لا يتجاوز 25 ديسمبر/كانون الأول.

وقال أستاذ جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد ، عضو مجلس الخبراء "ضباط روسيا" الكسندر بيرندزيف "في أحد الأوقات، جمعت مجموعات مختلفة في أوكرانيا، أموالا طائلة من تهريب وتجارة الأسلحة، وهي العملية التي تعود الآن، نظرا لأن في أوكرانيا نفسها يوجد نزاع مسلح الآن ويوجد اشتباكات، وفي المناطق التي يوجد فيها اشتباكات، يتطور سوق أسلحة بشكل غير قانوني هناك. بالنظر إلى أن الحرب تدور في جنوب شرق أوكرانيا، فإن من المربح للغاية للحكومة الأوكرانية الحالية وفاحشي الثراء الأوكرانيين أن يبيعوا الأسلحة، حيث نشأ سوق غير قانوني هناك حتى قبل عام 2014".

وأضاف "هناك الكثير من الأدلة على الإنترنت، على سبيل المثال، تقوم أوكرانيا بتحديث الأسلحة السوفيتية، بينما تستخدم الجماعات الإجرامية من أوروبا والولايات المتحدة أوكرانيا كنقطة عبور لنقل الأسلحة الخاصة بها، ولا يحصلون على الكثير من الأرباح من دونباس لأن عملية التفاوض تقلل من احتمال الاتجار غير المشروع بالأسلحة".

وتابع بيرندزيف "وبما أن هناك درجة عالية من المواجهة المسلحة في ليبيا، فإنه من المربح بيع الأسلحة هناك. وعليه ، فإن هذه الخطوات من جانب أوكرانيا تمليها قضايا الربح وشطب الذخيرة".

إرهابيو حكومة الوفاق يواصلون تعذيب الأسير اللواء الطيار في الجيش الوطني الليبي

يواصل مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي الاستهزاء باللواء الأسير عامر الجقم في سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي حيث تم نشرت وكالة الأنباء الروسية الفيديرالية فيديو عن "التحقيق".

بعد نشر فيديو سابق عن تعذيب السجين ، تم استجوابه مرة أخرى من قبل هؤلاء الأشخاص ونشروا شريط فيديو يتحدث فيه اللواء في سلاح الجو الليبي الأسير عن التنسيق المزعوم لأعمال مجموعة عسكرية خاصة روسية تدعى "فانجرز" ، والذين يتخذون من مدينة "ترهونة" مركزا لهم. قال الطيار أيضا إنه في ترهونة تم نشر نظامين للدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ، تديرهما مجموعة روسية. ومع ذلك، لم يقدم أي دليل على وجود الوحدة العسكرية الروسية في ليبيا.

من المرجح أن تدعم حكومة الوفاق الوطني موردي الأسلحة الدائمين من خلال التحايل على حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

خبير يؤكد أن تركيا تزعزع استقرار الوضع في ليبيا بالدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطنية

نشرت وكالة الأنباء الفيدرالية مواد تقريرا وصفت فيه بالتفصيل الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق، حيق قال المحلل السياسي إيفان أركاتوف إن السلطات التركية تحاول زيادة نفوذها في المنطقة الامر الذي يثير الفوضى في ليبيا.

في وقت سابق، أدعى الزعيم التركي أن أنقرة ستنقل على الفور قواتها إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك، الذي تم الكشف عن اتصالها بتنظيم "داعش" و "القاعدة " و جماعة "الإخوان المسلمين"الإرهابيين والمحظورين في روسيا.

يواصل الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة التي تهدف إلى تحرير ليبيا من الإرهابيين. دخلت الحملة التي بدأت في عام 2014 مرحلة نشطة: تم بالفعل تحرير شرق البلاد من الجهاديين ولم يتبقى سوى شمال غرب ليبيا والعاصمة أين تنواجد أغلبية ميليشيات حكومة الوفاق.