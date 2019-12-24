حصاد أخبار سوريا في 23 كانون الأول/ديسمبر: هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق ومقتل 5 أشخاص في شمال الرقة

سوريا ، 23 ديسمبر تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق، وقتل خمسة مدنيين في انفجار في شمال سوريا، في الوقت الذي وصفت فيه دمشق سرقة النفط السوري من قبل الجيش الأمريكي بالقرصنة

هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ طارت من قبل إسرائيل على العاصمة السورية دمشق، وسقط واحد منهم على بعد 20 كم جنوب شرق العاصمة

ولوحظ أن القذائف أطلقت اتجاه دمشق من الجزء المحتل من مرتفعات الجولان، حيث تم نشر وحدات من جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل غير قانوني منذ الستينيات

ووقع انفجاران على الأقل على مشارف العاصمة السورية، وأصاب أحد الصواريخ قرية عقربة على مشارف دمشق، وكانت الطائرات الإسرائيلية أثناء الهجوم تطير في سماء لبنان

دمشق تعطي الأولوية للشركات الروسية العاملة في سوريا

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأثنين أن السلطات السورية ستعطي الأولوية للشركات الروسية العاملة في الجمهورية.

وأكد المعلم أن "الرئيس السوري بشار الأسد أعطى الأمر، بأن يجب أعطاء الأفضلية للشركات الروسية للعمل على ترميم سوريا في يوليو/تموز

وبحسب السفير السوري في روسيا رياض حداد، فإن التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة قد ازاد بشكل كبير، ففي العام الماضي وحده نمت التجارة بين موسكو ودمشق بنسبة 40 ٪، وفي الوقت الحالي فإن سوريا بحاجة للمساعدة وهي سعيدة بالاستفادة من التجربة الغنية للشركات الروسية في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب. في البداية، والحديث هنا يدور في المقام الأول حول مجالات البناء والطاقة

القرصنة الأمريكية في سوريا

وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأثنين تصرفات الجيش الأمريكي في نهب وتصدير النفط بصورة غير قانونية من البلاد بالقرصنة..

وأكد المعلم خلال لقاءه نظيره الروسي وليد المعلم ذكر أن سوريا تتعرض لعدوان تركي مستمر على وحدتها وسيادتها في شمال سوريا كما تتعرض لسرقة منظمة لثروات شعبها النفطية من قبل الولايات المتحدة وهذه السرقة والعدوان التركي يتمان بقوة السلاح بمعنى أنهما قرصنة

ويوجد في سوريا حوالي 200 جندي أمريكي بكامل عتادهم للتأكد من عدم وقوع النفط السوري في أيدي مقاتلي "داعش" (جماعة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي) كما تزعم واشنطن، لكنها فعليا تستغل حقول النفط السورية التي استولى عليها الأكراد لتهريب الذهب الأسود الى الخارج

مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين بانفجار في الرقة السورية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بانفجار في بلدة سلوك في ريف محافظة الرقة الشمالي في سوريا.

قالت مصادر إن الهجوم وقع عن طريق تفجير سيارة مفخخة في الشارع الرئيس في وسط المدينة، ووفقا للمعلومات الأولية، فقد قُتل خمسة من السكان المحليين نتيجة التفجير، وأصيب أكثر من 15 شخص آخرين.

تقع سلوك داخل المنطقة الآمنة، والتي تشكلت في إطار الاتفاقية الروسية التركية في 22 أكتوبر/تشرين الأول، ويشتبه في قيام إرهابيين أكراد من حزب العمال الكردستاني بتنظيم الانفجار.