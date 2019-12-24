В «Нафтогазе» заявили о «большом риске» из-за соглашения по газу с Россией 

Киев, 24 декабря. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу. По его мнению, российская сторона может отказаться от транзита газа.

«Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — заявил представитель украинской компании в интервью Hromadske.

Витренко добавил, что в настоящее время компания работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск».

На днях стало известно, что Москва и Киев достигли соглашения по транзиту газа через Украину. Новый договор рассчитан на пять лет, передавал RT. Ожидается, что документ подпишут до конца года. Он предполагает отзыв всех украинских исков к «Газпрому». Частью контракта также может стать выплата Россией 3 млрд долларов, которые назначил Стокгольмский арбитраж по иску Украины.

Кроме того, была достигнута договоренность о прямых поставках газа из России для внутреннего рынка (в настоящее время Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков). Бывший президент Украины Петр Порошенко расценил эти договоренности как «предательство» и призвал ввести санкции против украинских компаний, участвующих в переговорах, сообщала «Газета.ру». Политик заявил, что Москва якобы собирается продавать газ «пятой колонне», чтобы «подрывать основы украинской государственности».

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, подписанный с Москвой договор по газу — это явный проигрыш Киева во всех областях, за исключением одной: соглашение позволит сохранить хотя бы часть рабочих мест в украинской газотранспортной системе (ГТС), которая близка к коллапсу. В интервью Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что за газовый кризис украинцам стоит сказать «спасибо» киевскому руководству, пришедшему к власти путем госпереворота.