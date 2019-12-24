Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Москва, 24 декабря. Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году. Стоимость такого автомобиля начнется от 1 349 900 рублей, сообщает сайт автопроизводителя.

Данная версия получит двигатель 2,0 MPI, интеллектуальную вариаторную трансмиссию нового поколения Smartstream IVT и передний привод. Другими опциями станут система климат-контроля, мультимедийный комплекс, камера заднего обзора, датчики парковки и 16-дюймовые колеса.

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.