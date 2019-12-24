Медведев назвал условия получения Белоруссией дополнительных мер поддержки

Сочи, 24 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал условия, при которых Белоруссия может рассчитывать на дополнительную поддержку от РФ. По его словам, произойдет это после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между двумя странами.

«…дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы. Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила», ­– цитирует Дмитрия Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что на данный момент между Россией и Белоруссией сложились продвинутые отношения. Если же у правительства союзной страны есть «желание проинтегрироваться», то для этого есть хороший план.

Напомним, последняя встреча лидера РФ Владимира Путина президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась 20 декабря в Петербурге на полях саммита ЕАЭС. Президенты обсудили процесс формирования Союзного государства и ряд вопросов, касающихся нефти, газа и налогов.

Позже министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что недостаточная ясность по этим вопросам блокирует финальные договоренности. После их решения страны смогут «финализировать» все дорожные карты.

Вместе с тем, накануне первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение двух-трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, пишет Газета.ru.