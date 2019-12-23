Витренко назвал договор по газу между Россией и Украиной «выгодным компромиссом»

Киев, 23 декабря. Протокол по газу, подписанный Украиной и Россией, является компромиссом, выгодным для Киева, полагает исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Даже с экономической точки зрения в процессе обсуждения этого протокола очень тщательно сравнивались различные альтернативы. По моему мнению, сейчас этот протокол отражает компромисс, который выгоден Украине», — заявил Витренко в эфире украинского телевидения.

Он подчеркнул, что оценивать количество и уровень уступок, сделанных во время подписания договора, нужно с учетом альтернатив, среди которых было и полное прекращение транзита с 1 января будущего года.

Ранее руководитель «Газпрома» раскрыл детали соглашения, сообщив, что в 2020 году объем транзита российского газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров, а в период с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов.

По словам Миллера, стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.