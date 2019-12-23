Поклонская ответила на возмущение Украины поездкой Путина в Крым

Симферополь, 23 декабря. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала фиктивным документом ноту протеста украинского МИДа в связи с открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту и поездкой президента РФ Владимира Путина на полуостров.

В понедельник МИД Украины выразил протест России из-за визита Путина в Крым. В министерстве отметили, что по-прежнему считают строительство моста без согласования Киевом грубым нарушением международных норм, в том числе Конвенции ООН по морскому праву.

«Киевским властям не стоит комментировать визиты нашего президента Путина в Крым. Потому что для крымчан существует только один президент — Путин, а все остальные оценки на этот счет фиктивны и не имеют никакого значения», — прокомментировала Поклонская действия МИД Украины в беседе с РИА Новости.

Поклонская напомнила, что Крымский мост строился в российских территориальных водах. Поэтому Москва не обязана согласовывать с кем бы то ни было реализацию имеющего колоссальное значение для Крыма проекта.

В понедельник президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению по Крымскому мосту, передавал RT. На рельсовом автобусе президент отправился из Керчи в Тамань, продемонстрировав надежность возведенной конструкции. Компанию ему составили рабочие-мостовики, с которыми Путин пообщался лично.

Возмущение украинского МИДа поддержали в Евросоюзе. В заявлении внешнеполитической службы ЕС открытие железнодорожного сообщения по переправе назвали «нарушением государственного суверенитета Украины». В документе заявляется также, что открытие железнодорожного движения по мосту является шагом к «изоляции Крыма от Украины».

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, сообщала «Газета.ру». Также четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24 декабря.