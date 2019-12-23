Кадыров призывал вернуть из тюрем Сирии российских женщин, чтобы судить в их России

Грозный, 23 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал возвращать российских женщин из тюрем Ирака и Сирии, чтобы судить их на родине. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции на площадке ЧГТРК «Грозный».

«Женщины, которые сидят в тюрьмах Ирака и Сирии - это наши женщины, мы должны их возвращать домой. Я объясняю всем руководителям разных уровней федерального центра, что мы должны привезти их домой и судить их дома», — заявил Кадыров.

Он отметил, что этот вопрос требует решения на государственном уровне и нуждается в волевом решении руководства государства. Кадыров напомнил, что в тюрьмах Ирака и Сирии находятся десятки и даже сотни российских женщин.

Глава Чечни добавил, что отправлял им помощь. По его словам, благодаря его инициативе уже начат процесс по возвращению из Сирии российских детей.

Напомним, что ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Россия планирует вернуть на родину 84 ребенка, которые в настоящее время находятся на территории Сирии. Дети находились в лагерях для беженцев, приютах и тюрьмах со своими родителями, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.