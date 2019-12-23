Кадыров заявил о предстоящем визите Путина в Чечню

Грозный, 23 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в предстоящем 2020 году регион посетит президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам Кадырова, лидер страны планировал приехать в республику в этом году, однако после визит перенесли. Глава Чечни также отметил, что во время встречи планирует показать президенту регион и сказать «спасибо за цветущую республику», сообщает РИА Новости.

Напомним, в конце августа президент РФ Владимир Путин пообещал с визитом приехать в Чечню. Об этом он заявил во время встречи с Рамзаном Кадыровым. Во время разговора с главой республики лидер страны отметил, что регион развивается достаточно хорошими темпами благодаря усилиям чеченского народа и настойчивой работе руководства республики.

В свою очередь Кадыров рассказал президенту об открытии мечети в чеченском городе Шали, которая является одной из самой больших в Европе. Он также выразил благодарность Путину за поддержку строительства мечети и передал ему «слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев».