«Нафтогаз» хочет перенести «точки передачи газа» на украинско-российскую границу

Киев, 23 декабря. Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» заявила, что настаивает на переносе «точек передачи газа» на украинско-российскую границу. Кроме того, «Нафтогаз» хотел бы привлечь к работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ и на Украине. С таким заявлением выступил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от «Газпрома» в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России и смогут потом этот газ продавать в том числе и на Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», — сказал он в эфире «Общественного ТВ».

По словам Витренко, в таком решении нет рисков.

Украина и Россия 20 декабря подписали протокол о сотрудничестве в сфере газа. Данный документ подтверждает, что «Газпром» и «Нафтгаз» заключат соглашение об урегулировании взаимных претензий, а также продлении транзита российского газа через территорию Украины.

Стороны договорились о транзите 65 миллиардов кубов газа в 2020 году. Еще по 40 миллиардов кубов будет транспортироваться в 2021—2024 годах. В соответствии с договоренностями, «Газпром» выплатит 2,9 миллиардов долларов «Нафтогазу» согласно решениям Стокгольмского арбитража. От остальных исков и антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов украинская сторона откажется.

Срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Стороны долгое время не могли согласовать детали сделки. Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.