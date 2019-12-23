Российские военные передали гумпомощь жителям сирийских провинций Алеппо и Эль-Кунейтра

Алеппо, 23 декабря. Российские военные передали продовольственные наборы нуждающимся жителям сирийских провинций Алеппо и Эль-Кунейтра, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Умм-Батна провинции Эль-Кунейтра и Сафари провинции Алеппо. Нуждающимся жителям выдали 850 продовольственных наборов, общий вес которых составил 4,97 тонны.

Всего Центром по примирению было проведено 2 299 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 869,34 тонны.

Ранее в понедельник сообщалось, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили оказание гуманитарной помощи Сирии.