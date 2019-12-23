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Крымские депутаты назвали заявление ЕС по мосту через Керченский пролив «абсурдом»

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Крымские депутаты назвали заявление ЕС по мосту через Керченский пролив «абсурдом»

Севастополь, 23 декабря. Заявление Евросоюза относительно открытия железнодорожной части Крымского моста является абсурдом. Такую точку зрения озвучил Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Пассажирское железнодорожное сообщение было официально открыто в этот понедельник президентом России Владимиром Путиным. А в 14:00 первый поезд «Таврия» отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Грузовые составы пустят через переправу в июне 2020 года.

На официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС после этого было опубликовано заявление, где утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».

Иоффе указал на двойные стандарты в подходе Евросоюза по отношению к Крыму. Он напомнил, что когда Украина устраивала блокады полуострова, в том числе и транспортную, ЕС принял решение никак не комментировать действия Киева. Когда же Россия открывает новые возможности для региона, ЕС выступает с критикой.

«Я убежден, что пройдет время и Крымский мост будет признан теми же странами ЕС транспортным феноменом», — подчеркнул Иоффе.

Напомним, мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Изначально открытие автомобильной части переправы планировалось на конец 2018 года, но его открыли с опережением. Движение транспорта открыл президент РФ Владимир Путин, проехав по мосту на КамАЗе 15 мая. 

Источник: РИА Новости
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