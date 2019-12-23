Боевики в Сирии обстреляли 29 населенных пунктов провинций Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 23 декабря. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли 29 населенных пунктов сирийских провинций Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 57 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Ансар, Биньямин, Алеппо, Абтин, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Санджека, Махрука, Сафсафа, Кульджок, Чекурджак, Нахшебба, Калаз-Тахтани, Кермель, Джанаджик провинции Латакия; Кара-Джурн, Хуайз, Телль-Метвази, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Салихия, Зайтуна, Тамана, Кафер-Айн, Кара-Джурн, Хан-Шейхун, Телль-эт-Турки, Кара-Джурн, Хабит, Шарки-Кафер-Дун провинции Идлиб.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские средства ПВО ликвидировали беспилотники, при помощи которых боевики пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В настоящее время авиабаза работает в плановом режиме, в ходе инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет.