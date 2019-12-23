Отец забрал дочь, которую его бывшая жена пыталась выбросить из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Маленькую девочку, которую мать пыталась выбросить из окна, передали ее отцу. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал поручение петербургским следователям провести проверку в связи с сообщениями в СМИ, где речь шла о матери, которая подвергла опасности жизни своих детей. По предварительным данным, женщина 14 декабря угрожала выбросить свою дочь на улицу из окна, держа ее на вытянутых руках. На место происшествия прибыли полицейские, которые изъяли у женщины как дочь, так и сына. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Девочку 2018-го года рождения и её 12-летнего брата, спасенных из квартиры на Караваевской улице, передали папе. С момента инцидента они находились на социальном отделении ДГБ№5», — говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.

Как отметили в органах опеки, данная семья прежде не состояла на учете. Родители детей развелись, дети проживали отдельно от отца. В ГСУСК РФ по Петербургу подтвердили, что женщина уже помещена в психиатрическую больницу.