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Российские и турецкие военные под прикрытием ВКС РФ провели патрулирование в Хасаке

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Российские и турецкие военные под прикрытием ВКС РФ провели патрулирование в Хасаке

Дамаск, 23 декабря. В провинции Хасака вдоль сирийско-турецкой границы прошло совместное патрулирование российской военной полиции и их турецких коллег. Колонну военных с воздуха прикрывали вертолеты ВКС РФ, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках выполнения российско-турецкого меморандума в понедельник состоялось очередное совместное патрулирование по маршруту Шейрек — Касра в провинции Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивали вертолеты ВКС РФ.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Камышлы — электростанция «Мабрук», Айн-Исса — электростанция «Мабрук», Камышлы — Мабрук в провинции Хасака Метрас — Хибира, Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо.

Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Таврат — Касра — Таврат — Духайт — Телль-Бум — Утейшан — Салам-Алайк — Деллик — Шейрек — Камышлы и по маршруту Квайрес — Метрас — Айн-Исса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-эль-Али — Квайрес, Камышлы.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира».

Российские и турецкие военные под прикрытием ВКС РФ провели патрулирование в Хасаке

Контртеррористическая операция была направлена против незаконных вооруженных формирований курдов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). 22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе сирийско-турецкой границы. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии, передавала «Газета.ру».

Российские и турецкие военные под прикрытием ВКС РФ провели патрулирование в Хасаке

1 Организация запрещена на территории РФ.

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