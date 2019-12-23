Сирийские войска освободили Джарджаназ в провинции Идлиб

Дамаск, 23 декабря. Сирийские силы продолжают движение в сторону города Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб. Об этом сообщает российский военный корреспондент Олег Блохин.

Как сообщает военный корреспондент с места событий, САА освободила населенный пункт Джарджаназ в провинции Идлиб и продолжает движение на северо-запад.

Ранее сообщалось, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) на прошлой неделе отбили две атаки террористов в провинции Идлиб. Атака террористов была остановлена артиллерийским огнем и точечными ударами авиации САА по боевикам.

Напомним, что руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщал, что российские средства ПВО ликвидировали беспилотники, при помощи которых боевики пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В настоящее время авиабаза работает в плановом режиме, в ходе инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет.

В конце сентября сообщалось, что почти 120 беспилотных летательных аппаратов террористических организаций было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на базу «Хмеймим».